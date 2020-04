Il sogno è quello di «tornare a giocare anche domani». Ma la scala delle priorità oggi dovrebbe dettare al calcio tempi e modi diversi. Il campionato di Serie C deve fare i conti con i costi del lockdown e con una sostenibilità del sistema che rischia di collassare se non arriveranno gli aiuti dall'alto, governo e Figc tramite un salvagente della Fifa. Il presidente della Lega Pro, Francesco

Ghirelli ha altre preoccupazioni che non quella di ripartire il prima possibile. «Bisogna tenere conto del dolore e dell'estrema difficoltà del Paese e ragionare con una prospettiva diversa». «Non è che io non voglia ricominciare - spiega Ghirelli - ma il treno ripartirebbe a una tale velocità che il mio vagone si stacca. Noi abbiamo un problema di struttura medica, un problema di avere più Italie. Se a Crema, Bergamo, alla Pergolettese, alla Feralpi Salò, all'Albinoleffe, io gli vado a dire che oggi si ricomincia che figura ci faccio? Abbiamo una situazione diversissima, anche per strutture, centri sportivi, strutture sanitarie. C'è un problema di costi, se ogni quattro giorni bisogna fare i controlli, le analisi. E i trasporti? Dove vanno a dormire i giocatori? Un aereo può essere sicuro ma a condizione che abbia un carico al 30%. Quanto costa?». Un problema economico, ma anche etico e morale: «Noi abbiamo messo sempre la salute al primo posto. Non dobbiamo commettere l'errore di staccarci dalla società. La gente oggi risponde che il calcio è in fondo alla scala delle sue esigenze».

