(a.li.) Firma del contratto e subito in campo. Leonardo Ghiraldini si è messo immediatamente al lavoro ieri con il Bordeaux-Bègles la sua nuova squadra, seconda nel campionato francese a soli due punti dalla capolista Lyon e con 10 di vantaggio su La Rochelle, terza. A undici mesi dall'ultima apparizione in campo (con la nazionale italiana) e dopo aver recuperato dall'operazione al crociato, il tallonatore padovano si è accordato con il club allenato da Christophe Urios (con Julien Lairle preparatore degli avanti e della difesa), in sostituzione di Florian Dufour vittima a gennaio di un grave infortunio alla caviglia che lo terrà fermo ancora per un paio di mesi. Ieri, dopo la firma nella sede del club della Gironda (9 campionati e una Coppa di Francia in bacheca) ha iniziato una serie di test e di valutazioni sul suo stato di forma sotto l'occhio vigile di Michele Colosio, il bresciano diventato responsabile della preparazione atletica. Per Ghiraldini è stato predisposto un programma di inserimento graduale in una squadra che in questo momento è tra le più forti d'Europa e che punta alla vittoria del campionato. Leonardo sarebbe dovuto tornare a giocare in Giappone contro la Nuova Zelanda, ma la partita è stata annullata per maltempo.

