Ghedina: «Paris e Goggia, caccia alla doppietta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCIMentre gli uomini hanno dovuto rinunciare causa maltempo al gigante di Coppa del Mondo previsto ieri a Garmisch, la prima prova cronometrata della discesa femminile apre all'ora di pranzo i Mondiali di Are, che domani assegneranno le prime medaglie in occasione del superG, sempre con protagoniste le donne. Kristian Ghedina ha partecipato a otto edizioni iridate, portando a casa tre medaglie, e ha vinto le discese di Kitzbuehel, Wengen e Val Gardena. È vero che per un discesista il successo in una di queste tre classicissime vale perlomeno...