Gesti politici e Var, Serbia-Svizzera non finisce più

IL CASOROMA Vittoria per la fuga dalla guerra. Mostrano l'aquila bicipite in segno di riscatto, i gol Xhaka e Shaqiri contro la Serbia vanno al di là del calcio. Nel girone E del mondiale in Russia riemergono le cicatrici del conflitto sanguinoso nell'ex Jugoslavia ed è subito bufera sulla loro esultanza. A volte è incredibile il destino, è incredibile che nella Svizzera siano due kosovari a decidere lo scontro diretto con la Serbia, per loro più sentito. Per loro che, con le loro famiglie, erano dovuti scappare dalle persecuzioni,...