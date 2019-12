Germania Portogallo e Francia girone choc

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ALTREBUCAREST Eravamo abituati a vederli con maglietta e calzoncini, perciò osservarli in vestito scuro, con cravatta o papillon, fa un certo effetto. Stavolta più che con i piedi sono stati protagonisti con le mani. È toccato a un elegantissimo Francesco Totti in smoking, che ha scandito in italiano i nomi delle squadre estratte, e ad altre nove stelle (Ricardo Carvalho, Marcel Desailly, Iker Casillas, Philippe Lahm, John Siveback, Ruud Gullit, Theodoros Zagorakis, Karel Poborsky e Andre Arshavin) dare forma all'edizione numero 16...