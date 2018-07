Germania, Loew salva la panchina confermato all'unanimità dalla Dfb

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I TEDESCHIFRANCOFORTE La presidenza della Federcalcio tedesca (la Dfb) ieri ha votato addirittura all'unanimità a favore della permanenza di Joachim Loew come allenatore della prima squadra pur essendo stata eliminata la Germania nella fase a gironi del Mondiale in Russia, una cosa senza precedenti per il calcio tedesco. Secondo quanto appreso dall'agenzia Dpa, tutti i membri del consiglio venerdì in una conferenza telefonica hanno dato il voto di fiducia all'allenatore che ha portato la Germania ad alzare la Coppa del Mondo quattro anni fa...