Germania, Loew non fa calcoli «Solo la vittoria»

I CAMPIONILe scorie di Germania-Svezia infiammano la vigilia dell'ultima giornata del girone F, decisiva per tutte e quattro le squadre. Il gol a tempo scaduto di Kroos oltre a salvare i suoi ha scatenato azioni e reazioni sull'asse Berlino-Stoccolma. L'esultanza di una parte della panchina tedesca in faccia a quella svedese è costata la sospensione a due membri dello staff: Uli Voigt (media service) e Georg Behlau (responsabile logistica di viaggio), per le provocazioni che hanno innescato i disordini a fine gara. Sull'episodio è tornato...