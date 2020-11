CALCIO E MALATTIA

Nel 2015 il Bayern Monaco aveva scioccato la Germania e l'intero mondo del calcio, rivelando che una delle proprie leggende, Gerd Mueller (foto), soffriva del morbo di Alzheimer. Ieri, a un giorno dal suo 75. compleanno, la moglie è tornata a parlare della situazione di uno dei bomber più implacabili della storia. Uschi Ebenboeck ha rivelato alla Bild che il marito Gerd «non mangia più» e «dorme in attesa della fine».

«È sempre stato un combattente e lo è anche adesso. È calmo, sereno. Spero non pensi al proprio destino e alla malattia che lo priva della propria dignità», ha raccontato la donna che non può recarsi - a causa delle precauzioni Covid - nella residenza sanitaria dove è ricoverato. «Fino a un anno fa andavo a trovarlo quasi ogni giorno, gli offrivo un gelato, guardavamo la tv assieme, anche se magari lui non se ne rendeva conto», ha aggiunto Uschi, che conobbe Gerd Mueller quando aveva 16 anni e lui 20. Brevilineo, con un fiuto del gol e un opportunismo devastanti per le difese avversarie, Mueller è stato campione del mondo 1974 e d'Europa 1972, segnando in entrambe le finali.

Anche un altro ex fuoriclasse, pure lui campione del mondo - ma nel 1966 con l'Inghilterra - e maestro del gol, Bobby Charlton, 83 anni, soffre di demenza senile. A renderlo noto è stata la moglie Norma.

