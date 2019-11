Geox Dragon cambia tutto: vettura e piloti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FORMULA-EVENEZIA Geox Dragon ha presentato ieri a Venezia la nuova livrea Penske EV-4, l'auto in forza al team americano in vista della prima gara della nuova stagione (la sesta) del campionato di Formula-E. Il team gestito da Jay Penske ha deciso di stravolgere la propria coppia piloti e si affiderà a Nico Muller e Brendon Hartley, esordienti nella categoria ma con parecchia esperienza alle spalle. La nuova livrea è stata svelata dal presidente di Geox, Mario Moretti Polegato, alla presenza dei due piloti (foto). Per la nuova stagione il...