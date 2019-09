CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GENOVA Sesta vittoria consecutiva per l'Inter che anche contro la Sampdoria impone la propria legge vincendo 3-1, nonostante abbia giocato l'intero secondo tempo in dieci per l'espulsione di Sanchez (1') per doppia ammonizione.Un Sanchez protagonista nel bene e nel male considerando che è suo il tiro deviato da Sensi (20') per l'1-0 e segna il secondo gol (22') su tiro di Sensi. Ad inizio ripresa l'espulsione e la rete di Jankto (10') hanno ravvivato la Sampdoria, ma la fase positiva si è esaurita presto, merito di Gagliardini (16') servito...