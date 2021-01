GENOVA L'Inter fallisce la prova del nove. La sconfitta in casa della Sampdoria, dopo un filotto di otto successi, iniziato il 22 novembre in rimonta (da 0-2 a 4-2 contro il Toro), brucia parecchio e gira, certamente, attorno agli episodi. Da una chiamata Var all'altra: due penalty che rovesciano completamente gli equilibri insieme alle zampate degli ex Candreva e Balde. All'undicesimo la prima corsa di Valeri verso il monitor per un braccio largo di Thorsby produce la grande occasione per Sanchez. Il cileno, invece di aprire la strada per la vittoria, scrive il primo capitolo di un pomeriggio da incubo. La sua molle conclusione è preda di Audero, in corsa Young colpisce il montante. Episodi, dunque.

La dea bendata, poi invocata da Conte come grande assente a fine gara, assiste, invece, l'Inter al 15' sulla traversa colpita di testa da Tonelli, bravo a sganciarsi da compiti difensivi per andare a saltare sulle palle inattive. È il 21' quando su un suo nuovo stacco c'è la parata di Barella: è la terza di giornata se consideriamo anche quella di Lautaro (16'), pochi centimetri fuori area (secondo intervento Var con rigore prima dato e poi tolto alla Samp) su tiro di Jankto. Da questo momento sono gli ex interisti a prendersi la scena. Senza Quagliarella, lasciato in panchina da Ranieri, ma non a causa delle sirene juventine, è Candreva a presentarsi dal dischetto e a spiazzare Handanovic. Motivato, carico come una molla: far bella figura contro la sua ex squadra spinge il quasi trentaquattrenne romano a dare il centodieci per cento delle sue forze. Come lui Keita Balde. Le sue ripartenze creano continui grattacapi alla retroguardia, ma soprattutto al 37' si fa trovare al posto giusto dopo l'eccezionale assolo di Damsgaard a destra. Qui il primo a sbagliare è Skriniar: lo slovacco lo lascia libero di colpire a centro area. Così il secondo tempo è una tremenda salita e a poco servono le straordinarie sgroppate del solito Hakimi.

Conte, nel primo quarto d'ora, alza al massimo il volume offensivo: tre punte, con l'ingresso di Lukaku, più Perisic a cambiare musica a sinistra. Il gol arriva ma solo su palla inattiva: al 65' il colpo di testa di De Vrij. L'Inter rischia di pagare il nervosismo di Barella, già ammonito in occasione del rigore e protagonista di proteste reiterate che spingono Oriali a entrare in campo per calmarlo e a beccarsi, lui si, il cartellino. Le occasioni per pareggiare non mancano: due per Perisic, una a testa per Lukaku e Lautaro ma scarsa precisione e un monumentale Audero frenano la rimonta. Ranieri è al settimo cielo, «abbiamo lottato per ogni centimetro e sudato come nel film Ogni maledetta domenica. L'abbiamo vinta con sofferenza e qualità dei ragazzi che hanno pressato sempre, siamo stati bravi a restare sereni e concentrati».

