GENOVA I tifosi della Sampdoria non hanno preso bene il passaggio al Genoa di Riccardo Saponara. Sui social sono partite le critiche verso quel fantasista che aveva sposato subito la fede blucerchiata tanto da farsi un tatuaggio che rappresenta la tifoseria doriana. «Capisco l'amarezza ma questo è il calcio e io sono un professionista», dice. I doriani se lo ritroveranno davanti nel derby, in programma a dicembre. E per loro sarà un nemico. Di tutt'altro avviso il popolo genoano che ha accolto con entusiasmo l'ex doriano. I tifosi...