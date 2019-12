CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GENOVA Due grandi gesti tecnici per tre punti di fondamentale importanza. In campionato, grazie ai gioielli Dybala e Cristiano Ronaldo, la Juventus può salutare il 2019 con la sicurezza del primato in classifica. Se in solitaria o in coabitazione, lo dirà Inter-Genoa sabato. Il tridente, a differenza di domenica scorsa, non fa sfracelli e le ragioni sono due: una generale propensione a vivacchiare di tutta la squadra, incapace di chiudere i conti sia sullo 0-1 che sull'1-2, e una buona organizzazione di gioco dettata da Ranieri alla sua...