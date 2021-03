GENOVA Alla fine esce il segno ics che rispecchia fedelmente l'andamento di un match con l' Udinese che a tratti si è fatta preferire ai liguri anche se il Genoa al 93' ha avuto due occasioni con Zajc che da pochi passi ha tirato fuori e con un tiro di Berhami che ha colpito la traversa. Un match che è stato ricco di spunti nel primo tempo, in cui le contendenti hanno fatto il possibile per trovare il gol soprattutto la squadra di Gotti, trascinata dal miglior Pereyra della stagione. Nella ripresa invece si è visto meno gioco vero (ma Pereyra ha continuato a brillare con numeri di alta scuola) e complice la fatica che si è fatta sentire in alcuni atleti, il gioco è un po' calato.

BUONA FORMA

L' Udinese allunga la striscia dei risultati positivi, anche se non ha vinto: ha dimostrato buona salute atletica, tecnica e sotto il profilo tattico. Ha interpretato bene il copione di Gotti, ma ha trovato di fronte un avversario non certo malleabile. Parte bene l'Udinese con Pereyra che crea scompiglio. L' Udinese manovra di prima, ma all'ottavo paga a caro prezzo un paio di errori e il Genoa passa in vantaggio con Pandev: dalla sinistra Strootman crossa al centro con troppa libertà concessagli da Becao, Pandev è in mezzo tra De Maio e Nuytinck, spalle rivolte alla porta, con il primo che cerca di anticiparlo, ma sbaglia il tempo. L'attaccante può stoppare di petto e in giravolta da tre metri trova l'angolino. L'arbitro annulla ravvisando un mani del macedone, ma il Var interviene e Camplone va a rivedere l'azione che riabilita Pandev: 1-0.

L' Udinese non si disunisce. Impone il proprio gioco con manovre agili condotte da De Paul, dal solito Pereyra che al 14' segna di precisione dal limite su cross a rientrare di Llorente, ma stavolta il Var ravvisando un fuorigioco. Al 28' la supremazia dei friulani è premiata: De Paul poco fuori l'area inventa un assist per Pereyra che scatta sul filo del fuorigioco e a pochi passi da Perin è atterrato da Criscito. Rigore che De Paul trasforma. Al 39' l' Udinese crea una grande occasione: cross da sinistra di Stryger per Llorente che da posizione centrale colpisce di testa, ma debolmente e Perin para in tuffo.

Nel secondo tempo le manovre sono più compassate, aumentano anche gli errori. Al 20' Pereyra è protagonista di un assolo davvero splendido: supera tre difensori, poi dalla linea di fondo vicino il palo cerca un compagno che riesca a deviare in rete, ma Radovanovic salva. Entrano Makengo per Arslan, Scamacca per Pandev. Nel finale ecco che Pereyra si rende protagonista di un'altra magia supera due uomini, ma sul suo cross i genoani si salvano in angolo. Infine al 48' Zajc si beve due bianconeri e spara fuori, poi Behrami a una manciata di secondi dalla fine coglie la traversa.

Guido Gomirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA