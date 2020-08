L'ULTIMA GIORNATA

Il Genoa si salva, il Lecce saluta la serie A. Non si compie il sorpasso nell'ultima giornata dove anzi le distanze tra le due squadre aumentano: il Genoa vince facile (3-0) contro il Verona, il Lecce cade (3-4) contro il Parma. Nicola porta a termine una nuova impresa dopo la salvezza raggiunta nel 2017 alla guida del Crotone. Raccolto un malconcio Grifone dopo Natale, ultimo con i soli 11 punti raccolti con le disastrose gestioni Andreazzoli e Thiago Motta, il tecnico di Luserna San Giovanni ha il merito di aver fornito le motivazioni giuste ai suoi giocatori e di tener sempre diritta la barra del timone nei momenti più difficili, come la difficile ripartenza post Covid-19. Poco si può rimproverare Liverani, a parte forse gli 85 gol subiti, un'enormità, e, ma questa non è una colpa sua, una rosa più ristretta rispetto alla diretta avversaria, decisamente più rimpolpata dal mercato invernale.

INCROCI PREZIOSI

Genoa-Verona è la partita degli intrecci. Juric, 4 stagioni da mediano (2006-2010) e chiamato 3 volte tra il 2016 e il 2018 a guidare la panchina del Genoa, schiera tre ex. In difesa Gunter, che il Verona, dopo una stagione positiva, vorrebbe riscattare dalla società rossoblù proprietaria del cartellino. In mediana Veloso, marito della figlia del presidente Enrico Preziosi, per cui gioca 115 partite in due diverse parentesi della sua carriera. Esterno sinistro Lazovic, passato agli scaligeri dopo 4 stagioni all'ombra della Lanterna: gol, ma anche critiche, pesanti. Lecce-Parma corre in parallelo a Genoa-Verona. Tra l'11' e il 13' la lotta per la salvezza subisce il primo scossone. A Lecce, arriva la clamorosa autorete di Lucioni dopo che la conclusione di Hernani si stampa sul palo. Una beffa incredibile, di valore pari a quanto accaduto esattamente nella madre di tutte le sfide di 2 settimane fa: il gol decisivo di Jagiello, con il pallone che si infila dopo aver prima colpito il palo e poi il corpo di Gabriel. Due giri di lancette e al Ferraris, su cross da destra di Lerager, Sanabria batte di testa Radunovic. Dieci minuti dopo, stessa successione di eventi. Il Parma raddoppia con una soluzione a giro di Caprari, il Genoa fa altrettanto poco dopo con una potente conclusione di Sanabria servito in maniera ottimale da Pandev. Genoa praticamente in Purgatorio (Paradiso, dopo l'ennesimo campionato di inimmaginabili sofferenze, sarebbe eccessivo), Lecce all'inferno. Anche gli ultimi 5 minuti regalano emozioni. E' vero che la squadra di Liverani riesce a riequilibrare con i colpi di testa di Barak (40') e Meccariello (45') ma è un'altra inzuccata, quella a rientrare di Romero (44') che si insacca nell'angolo sinistro della porta di Radunovic, a porre la pietra tombale sulle speranze di salvezza dei pugliesi. All'intervallo Lecce-Parma 2-2 e Genoa-Verona 3-0. Nella ripresa la squadra di Nicola gestisce bene il triplo vantaggio e, complice pure la scarsa vena offensiva degli scaligeri, non ha problemi neppure dopo l'espulsione di Romero per la seconda, sciocca, ammonizione rimediata per un fallo in mediana. Nella stessa occasione, per aver detto qualche parole di troppo, anche Juric si accomoda negli spogliatoi e così faranno anche Cassata e Amrabat per reciproche scorrettezze nel finale. La via crucis del Lecce termina con la ventunesima sconfitta stagionale. Cornelius (52') e Inglese (66') affondano ancora il coltello del Parma nel burro della difesa dei padroni di casa. Inutile Lapadula (68').

Marco Callai

