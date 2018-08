Genoa e Samp in campo: prove di ritorno alla normalità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CITTÀ FERITAGENOVA «Dobbiamo fare bene il nostro lavoro. Dobbiamo fare il meglio». Il Genoa vuol dare tutto per Genova. Sarebbe il miglior modo per mitigare il dolore di una città ferita. Ballardini lo sa e chiama la squadra a un ulteriore senso di responsabilità. La sfida all'Empoli diventa un'occasione di riscatto dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi che il 14 agosto ha causato 43 morti ed ha portato al rinvio del debutto del Grifone in campionato. Ora i rossoblù sono chiamati alla prima. Con il lutto nel cuore e con il...