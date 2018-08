GENERAZIONE FEDERICA PANZIERA: DURO LAVORO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOTOL'Italia chiude gli Europei di nuoto con 6 ori, 5 argenti e 11 bronzi. Sono 22 podi, record, 4 in più rispetto a Debrecen 2012. Nel medagliere è terza, dietro alla Russia (26 podi, 10 ori) e alla Gran Bretagna (24, 8 ori). Momento magico per il Nordest: l'oro del triestino Codia sui 100 farfalla, i due argenti nei misti di Ilaria Cusinato, padovana, la 4x100 stile d'argento, con Dotto. I bronzi del veronese Pizzini, del friulano Restivo, del padovano Zuin in staffetta. E Margherita Panziera: oro sui 200 dorso e il bronzo della 4x100...