Gazidis: «Non ci vorranno 10 anni per tornare a vincere»

CRISI MILANMILANO «La visione di Elliott è chiara e audace, riportare il Milan al vertice del calcio italiano e mondiale e non metterci 10-15 anni». Le parole dell'ad Ivan Gazidis tentano di tranquillizzare dopo i primi 15 tormentati mesi della nuova gestione, ma più di tutto appaiono una puntualizzazione dopo le dichiarazioni del dt Paolo Maldini che, spiegando di non essere disposto ad attendere «un decennio per tornare a essere competitivo», aveva fatto intuire una diversità di vedute all'interno del club e avrebbe irritato la...