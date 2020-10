(b.t.) È d'obbligo dirlo sottovoce, per rispetto nei confronti di chi è stato contagiato, ma la notizia che i 492 test effettuati tra domenica e lunedì hanno portato a sole due positività, è stata accolta con un sospiro di sollievo dall'organizzazione del Giro e da tutta la carovana. C'era il timore, infatti, che il trend registrato negli ultimi giorni in Italia potesse trovare una corrispondenza anche nella corsa rosa, il che avrebbe messo in dubbio l'ultima settimana. Significa che la bolla sta funzionando. I positivi sono un membro della Ag2r La Mondiale e un corridore, Fernando Gaviria, il velocista colombiano arrivato al Giro come avversario numero 1 di Demare e invece mai in lizza per il successo di tappa. La notizia, peraltro, ha travalicato l'ambito sportivo, perché il ventiseienne dell'Uae Team Emirates era risultato positivo anche lo scorso marzo e allora non fu una passeggiata, visto che fu ricoverato per quattro settimane in un ospedale di Abu Dhabi, dove si svolgeva l'Uae Tour, fermato poi prima della sua conclusione. Il nuovo contagio, avvenuto quasi otto mesi dopo, dimostrerebbe che di coronavirus ci si può riammalare, anche se comunque lo sprinter sudamericano, posto immediatamente in isolamento, è in buona salute e del tutto asintomatico. In una nota la Uae Emirates ha comunicato che lo staff sanitario sta seguendo la situazione con attenzione, mettendo in opera tutto quanto necessario per assicurare un sicuro proseguimento della corsa. Gaviria è il quarto ciclista costretto ad abbandonare il Giro causa Covid-19 e anche lui, come gli altri, è un nome importante nel mondo del ciclismo; non a caso, come Simon Yates, Michael Matthews e Steven Kruijswijk, in passato ha indossato la maglia rosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA