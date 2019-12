GAVAZZI PROMUOVE SMITH «POTREBBE RESTARE CT»

RUGBY

«Franco Smith mi piace. È un allenatore serio, preparato, di qualità. La direzione potrebbe anche essere quella di tenerlo come commissario tecnico dell'Italia dopo il Sei Nazioni, rafforzando lo staff di cui sarebbe alla guida».

Non si tratta di un endorsment a Smith ct titolare e non solo supplente, ma di un'opzione. Però se a pronunciala è Alfredo Gavazzi dal suo letto di dolore, è convalescente per un'operazione all'occhio (auguri), un peso ce l'ha. Poi magari a giugno l'Italia in panchina si troverà un ct neozelandese, la pista finora più accreditata, ma intanto un dato di fatto c'è. L'ex allenatore del Benetton Treviso e dei Cheetahs in Pro 14 una chance di restare commissario tecnico azzurro dopo il prossimo Sei Nazioni ce l'ha. Mentre sarebbe dovuto tornare al ruolo per cui la Fir l'aveva ingaggiato: tecnico dell'attacco.

La svolta si è capita sabato alla prima uscita ufficiale di Smith da ct al derby d'andata Zebre-Benetton, finito 8-13. In tribuna era circondato dal suo staff, dove le telecamere di Dazn hanno sorpreso un Ciccio De Carli (assistente della mischia) sbadigliante. Speriamo perché aveva qualche ora di sonno arretrato da smaltire e non per la noia del match o della compagnia. A fine partita Franco avrebbe dovuto essere circondato dai giornalisti, ma la sua conferenza stampa è stata annullata. Ufficialmente per non togliere visibilità al derby. Secondo i maligni per dare l'esclusiva a un solo giornale. In realtà Smith ha parlato anche con altri quotidiani e dalle dichiarazioni si è capito che la possibilità di restare ct dopo il Sei Nazioni ci sono. E lui non vuole bruciarsele con una dichiarazione a di troppo.

LE DUE PISTE

Ora c'è la conferma dalle parole di Gavazzi «La pista del commissario tecnico neozelandese resta in piedi. Aspettiamo delle risposte da qualcuno, al momento siamo fermi» spiega il presidente. Questa pista doveva sbloccarsi una volta che gli All Blacks avessero scelto il loto ct. L'hanno fatto, scegliendo Ian Foster, ma nulla si è mosso. Evidentemente uno degli altri candidati alla panchina della Nuova Zelanda, su cui doveva ricadere la scelta, non è così propenso a venire in Italia. O la Fir non è più così convinta di prenderlo.

«Ma c'è anche la pista di Franco Smith ct dopo il Sei Nazioni - continua Gavazzi - Dipenderà da come riusciremo a rafforzare il gruppo di assistenti». Qui c'è un'altra novità. Finora si erano sempre fatte le ipotesi per lo staff di due cambiamenti: Alessandro Troncon per Marius Goosen e un nuovo tecnico per la difesa. Gavazzi ne aggiunge altre due: «Oltre a uno specialista della difesa, ne serve uno dei punti d'incontro e uno per i calci. Soprattutto nel gioco al piede la Nazionale deve progredire». Un settore quest'ultimo da sempre decisivo, ma ritornato con prepotenza sotto gli occhi di tutti nell'ultima Coppa del mondo.

CONSIGLIO FIR A GENNAIO

A quando la decisione su Smith o un altro ct? «Ai primi di gennaio potremmo convocare un consiglio federale, visti i punti rimasti in sospeso nell'ultimo per la mia assenza- conclude Gavazzi - Ma qualunque scelta faremo, non sarebbe corretto parlare prima della fine del Sei Nazioni, per rispetto a Franco Smith, che si è assunto l'impegno di portare a termine questo incarico».

Incarico nato dal voltafaccia di Conor O'Shea. La lettera in cui l'ex ct ha annunciato le dimissioni, secondo fonti federali, è arrivata solo a novembre, dopo che O'Shea pochi giorni prima aveva detto a Gavazzi che sarebbe rimasto. Questo avrebbe messo la Fir in seria difficoltà e nella situazione in cui si trova ora. A un mese e otto giorni dall'inizio del torneo con la matassa del ct da sbrogliare. L'ultimo regalo di Conor, il messia che doveva costruire «la Nazionale più forte di sempre» e lascia invece la più perdente.

Ivan Malfatto

