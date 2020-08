RUGBY

L'intervista rilascia al Gazzettino dal presidente del Comitato regionale veneto (Crv) Marzio Innocenti, candidato alle elezioni federali, suscita la reazione di quello della Federazione italiana rugby (Fir) Alfredo Gavazzi. Non sul merito, la richiesta di convocare rapidamente le elezioni a settembre. Qui silenzio di tomba, anche nell'ultimo Consiglio di venerdì. Gavazzi replica a Innocenti su un tema più delicato e strettamente politico. Racchiuso nella frase dell'ex capitano azzurro: «Leggere di un presidente messo in minoranza dal Consiglio federale non è il massimo del buon funzionamento del governo del rugby».

Il presidente federale contesta l'affermazione: «La Fir intende sottolineare - scrive in una nota il suo ufficio stampa - la profonda unità d'intenti che ha caratterizzato l'operato del Consiglio durante il complesso periodo della pandemia. Pur non risultando chiaro a quali episodi specifici il presidente del Crv faccia riferimento, giova ricordare come tutte le determinazioni assunte dal Consiglio siano state assunte all'unanimità o a maggioranza dei votanti ma comunque, in ogni circostanza, con il voto favorevole del presidente».

Gli episodi specifici li ricordava lo stesso Innocenti: «Nelle riunioni con i presidenti regionali in due occasioni Gavazzi ci ha detto di essere stato messo in minoranza dal Consiglio: sulla riforma dei comitati regionali e sulla richiesta di cassa integrazione per i dipendenti Fir. Lui ci ha detto che era contrario e che ha subito la scelta».

Altra importante occasione è stata la sospensione del Top 12 e degli altri campionati nel Consiglio del 26 marzo. «Per la prima volta in quattro anni - scriveva il Gazzettino del 27 aprile - Gavazzi sarebbe stato messo in minoranza. Il condizionale è d'obbligo, perché la Fir per regolamento non consente ai consiglieri di rilasciare dichiarazioni. Sarebbe successo quando ha proposto di aspettare fino al 14 aprile prima di prendere una decisione sulla sospensione dei campionati. I consiglieri federali hanno rigettato la proposta e messo ai voti la sospensione. A quel punto, da abile politico qual è, Gavazzi ha cambiato votando a favore della sospensione». Un articolo basato su fonti attendibili e mai smentito.

L'ultimo episodio riguarderebbe la nuova regola per i migliori prospetti usciti dall'Accademia. Saranno messi sotto contratto direttamente dalla Fir e non più dai club, in particolare dal Calvisano, la società da lui fondata. Anche qui Gavazzi sarebbe stato contrario, subendo la scelta di una maggioranza che controllerebbe sempre meno e che starebbe pensando a un candidato alternativo alle prossime elezioni. Per questo, forse, lontane dall'essere convocate.

Ivan Malfatto

