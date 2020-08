(a.li.)La lunga volata per le elezioni federali è lanciata. E già si sgomita. Per ora il tema è la data in cui andare alle urne che nelle ultime ore si è arricchito di nuove frecciate velenose via twitter tra il presidente uscente della Fir Alfredo Gavazzi (che non ravvisa l'urgenza di votare) e il presidente del Comitato regionale veneto Marzio Innocenti, che ha già annunciato la propria candidatura alla guida della federazione, il quale vorrebbe convocare il prima possibile l'assemblea elettiva per fronteggiare crisi tecnica e Covid. Dopo l'intervista di Innocenti al Gazzettino, c'è stata una nota ufficiale di Gavazzi per spiegare perché non c'è fretta di votare. Innocenti ha reagito rivolgendosi al presidente del Coni Giovanni Malagò.

A questo punto Gavazzi (foto) è tornato alla carica, stavolta sui social: «Ribadisco a Innocenti che seguiremo scrupolosamente le indicazioni di ministro dello Sport e Coni per la convocazione dell'assemblea elettiva - ha assicurato -. Il rispetto delle regole è alla base del nostro operato». Poi la stilettata inattesa: «Forse una campagna elettorle più lunga consentirebbe a Marzio di meglio preparare le contesa dopo le tre sconfitte tra 2001 e 2016. Regole non scritte della politica suggerirebbero un suo passo indietro». Immediata la replica di Innocenti: «Il tuo è un consiglio che rivela quanto scarsa sia la coscienza dell'urgenza di votare e quando debole sia il senso di responsabilità nei confronti dei club e quanto sia invece prioritario nel tuo pensiero un calcolo elettorale che a me non interessa. Il tema delle sconfitte elettorali non mi tocca: da giocatore e capitano ho imparato ad accettarle e a trarne insegnamento per migliorarmi come atleta e uomo. Se la causa è nobile e alta non esiste rischio di far desistere chi in quella causa crede fermamente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA