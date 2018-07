Gavazzi: «Arbitri, rimborsi regolari e bilancio in attivo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sulla vicenda dei rimborsi agli arbitri di rugby, di cui si è occupato il Gazzettino con un articolo di Ivan Malfatto pubblicato il 20 luglio, interviene il presidente Fir Alfredo Gavazzi. Buongiorno Ivan, ho avuto modo di leggere il tuo articolo sul Gazzettino. Capisco che, periodicamente, tu senta l'insopprimibile necessità di screditare la Federazione e il sottoscritto; non ti ricorderò una volta di più come sia tutto il rugby italiano, e non Gavazzi o l'apparato Fir, a trarre nocumento da questi tuoi articoli, ma devo invece invitarti...