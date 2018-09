Gattuso vuole scacciare i fantasmi: «Sento la fiducia del club»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRASFERTAMILANO Rino Gattuso ha tre partite in otto giorni per rimettere il Milan in sesto e stabilizzare la propria panchina prima della sosta per le nazionali (seguita dal derby contro l'Inter), occasione spesso propizia per gli avvicendamenti.E il trittico (completato da Olympiacos in Europa League giovedì e Chievo domenica prossima) inizia all'insegna dell'emergenza in attacco, con Gonzalo Higuain fermo per guai muscolari, nonché Fabio Borini e Patrick Cutrone alle prese con fastidi a una caviglia. «Qualcosa ci inventiamo», taglia...