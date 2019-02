Gattuso: «Vediamo se il Milan è diventato adulto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VIGILIAMILANO Un mese per dimostrare di essere diventati «adulti». Gennaro Gattuso pretende maturità dal Milan, caratteristica necessaria per centrare un posto buono in Champions League, e la invoca a partire da stasera, quando nel posticipo contro il Cagliari i rossoneri «si giocano tantissimo». Una considerazione figlia delle ultime vittorie di Roma e Lazio: c'è infatti solo un risultato per ottenere il controsorpasso e i tre punti contro una squadra che naviga in cattive acqua (non vince dal 26 dicembre) diventano fondamentali per...