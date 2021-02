LE ALTRE DI A

Vendetta Lazio che espugna Bergamo con un autorevole 1-3, restituisce all'Atalanta il colpo dell'eliminazione in Coppa Italia patita in settimana e soprattutto la sorpassa in chiave Champions infilandosi al quinto posto. Il Napoli supera a fatica il Parma (2-0) che domina per larghi tratti, gol capolavoro di Elmas, poi Politano. Gli azzurri restano in scia Champions, quinti con la Lazio, ma a fine gara fanno rumore le dichiarazioni polemiche di Rino Gattuso, sempre sotto tiro, verso il presidente De Laurentiis.

Nelle parti basse della classifica, il Genoa, definitivamente rinato grazie alla cura Ballardini (serie positiva da quattro giornate, tre vittorie su quattro partite), si impone d'autorità (0-3, doppietta di Destro) a Crotone. Il Cagliari, dopo le recenti sei sconfitte di fila, arriva ad un passo dalla vittoria ma si fa raggiungere e beffare dal Sassuolo al 94' (gol di Boga): sfuma così per i sardi una vittoria importantissima. I rossoblu erano andati in vantaggio con Joao Pedro al 30' del secondo tempo.

VENDETTA LAZIO A BERGAMO

Ad uscire male dalla sfida di Bergamo, è, inaspettatamente l'Atlanta di Gasperini («Subiti gol balordi ma sconfitta giusta»), alle prese anche con diverse assenze (Hateboer, Gosens, Romero). Biancocelesti subito avanti: destro a giro di Marusic al 2'. I neroazzurri non sfondano mai, anzi al 32' il portiere atalantino e il palo negano il bis a Milinkovic. Nella ripresa al 34' Pasalic prova a riaprirla ribadendo in rete dopo il palo di Muriel, ma a sigillare la pratica è Muriqi, che deve solo insaccare (37') sull'intuizione geniale di Sergej.

Nel match delle 18 il Napoli vince, si porta a casa tre preziosissimi punti, ma la prestazione della squadra di Gattuso è una delle peggiori della stagione: «Qui prendo schiaffi ogni giorno, è una roba anomala - si sfoga il tecnico a fine partita - Se c'entra la società? Giudicate voi. Così è difficile. De Laurentiis? Lo rispetto ma è una delusione, ha gestito male gli ultimi 20 giorni». Gattuso non ha gradito i presunti contatti della società con Benitez, Sarri forse anche Allegri: «A prescindere dal contratto, io non mi sono seduto al tavolo con squadre che avevamo mostrato interesse per me».

P.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA