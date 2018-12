GATTUSO: PROBLEMA DI TESTA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VIGLIAMILANO L'emergenza continua a casa Milan: ieri si è fermato anche Bertolacci, vittima di un'infiammazione tendinea a un flessore. L'assenza dell'ex centrocampista del Genoa va a colpire il reparto più falcidiato, tra gli infortuni di Biglia e Bonaventura e le squalifiche di Kessie e Bakayoko. A questo punto è probabile che contro la Fiorentina Gattuso dia una chance a Montolivo, mai sceso in campo per scelta tecnica. «A livello personale non ho nulla, scelgo i giocatori in base a come si allenano e vedo gente più avanti di lui»,...