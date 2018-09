GATTUSO: PIPITA N.1 LA JUVE COCCOLA CR7

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAMPIONATORiscatti e conferme. A parte l'Inter, oggi scendono in campo tutte le squadre reduci dalla prima giornata di coppe europee che hanno avuto esiti contrastanti per le italiane. L'apertura tocca al Napoli, protagonista del «lunch match» sul terreno del Torino. Lo 0-0 di Belgrado ha lasciato ad Ancelotti l'amaro in bocca e qualche dubbio di formazione: probabile turno di riposo per Allan e possibile esordio di Malcuit, oggetto misterioso dell'ultima campagna acquisti. Di fronte c'è una squadra reduce da tre risultati utili...