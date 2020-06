IL PROTAGONISTA

ROMA «Ho visto cuore, ho visto carattere. Qui c'è gente che ha il contratto a scadenza, andrà via e li vedo piangere (Callejon, ad esempio, ndr). Avete dimostrato tanto. Voglio vedere sempre il veleno, lo sapete. Adesso non abbiamo più tensioni, pressioni, giochiamocela sempre alla grande. Sono orgoglioso di voi». Questo è Gennaro Gattuso, detto Rino, ma detto anche Ringhio. Un Ringhio dal cuore tenero, uno amatissimo e apprezzato dai giocatori, suoi e non solo, dalla città di Napoli che ha amato Sarri e che poi si è sentita tradita senza mai legarsi definitivamente ad Ancelotti, esonerato a dicembre dal presidente De Laurentiis. Rino è un uomo che lascia trasparire sincerità, genuinità, senza bisogno di twittare, lui social (ne è fuori, per scelta) lo è in maniera naturale, pure davanti a un microfono e con le telecamere puntate su di lui, così come è lui tra le mura dello spogliatoio. Rino è quello che caccia Lozano dall'allenamento perché lo vede svogliato e dice: «Nessuno deve permettersi di rovinare il lavoro. Se non hai voglio, stai nello spogliatoio, non c'è nulla di male».

LE LACRIME E CITTÀ IMPAZZITA

Lui piange per la sorella, tanti piangono con lui. Un motivatore, forse non ancora un top manager, ma forse lo diventerà, pian piano, del resto a grandi livelli ha cominciato ora, una rosa all'altezza l'ha trovata solo a NapolI, città che ora festeggia contro ogni protocollo di sicurezza. Intanto si è portato a casa una coppa («si chiama Coppa Italia, ma oggi più che mai è la Coppa di tutti gli italiani. Dedicata a chi ha sofferto e a chi si è rialzato. A chi continua a lottare, contro il Coronavirus» il pensiero corale degli azzurri, firmato anche da Ringhio), importantissima e simbolica, con quel discorso ha voluto ringraziare la squadra e tutti quei giocatori, vedi Callejon, che sono alla fine di un ciclo (col contratto in scadenza) e sono stati disponibili da subito con lui. E' arrivato a Napoli in un momento complicato, la squadra si era ammutinata, Ancelotti non riusciva a trovare le soluzioni, il capitano Insigne era sparito, ora è un altro giocatore. Situazione difficile a Napoli, c'era abituato: in ogni posto dove è finito a lavorare, ha sempre dovuto risolvere un qualcosa. A Pisa, situazione al limite, ha vinto il campionato. All'Ofi Creta si è scagliato contro i media per difendere la squadra, che spesso campava con i soldi suoi, elargiti con la consueta generosità e senza chiedere nulla in cambio. E poi nel suo Milan, ha gestito un periodo di vacche magre, un cambio societario e ha portato il gruppo, tra mille sacrifici, a un passo dal quarto posto, per poi salutare, col solito stile. A Napoli, il suo primo risultato vero, un trofeo che segna il confine dalla gavetta all'eccellenza, battendo in finale il maestro Sarri, ai rigori, ma superandolo anche nella partita a scacchi. Il Napoli si è mostrato superiore alla Juve da un punto di vista fisico (ha gestito meglio i novanta minuti), psicologico (motivato di più rispetto ai bianconeri), tattico (le migliori occasioni sono state del Napoli, Buffon il migliore in campo della Juve). E adesso? Il piazzamento Champions è quasi un'utipia, Rino è ancora a sei punti dalla Roma (quinta) che è a meno tre dall'Atalanta (che ha una partita in meno). Anche se le ultime tre giocate prima del Covid, Gattuso le aveva vinte. Quello che sta per ripartire è un altro campionato, questo sì, ma il Napoli lo abbiamo visto e ci proverà, così come farà lo stesso tentativo contro il Barcellona nel ritorno degli ottavi di Champions (l'andata al San Paolo è finita 1-1). E cambiato tutto, solo Rino è rimasto lo stesso. Equilibrato, come la sua squadra. Ora sua davvero.

Alessandro Angeloni

