Gattuso: «Kalinic massacrato dai tifosi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRASFERTAMILANO L'arcobaleno di emozioni di Gattuso oscilla tra la soddisfazione di una crescita evidente sul piano del gioco e il turbamento per una vittoria che manca da quattro partite, tre settimane in cui la Champions League è volata definitivamente via. I complimenti ricevuti per le recenti prestazioni (soprattutto Sassuolo e Napoli) non lo accontentano: la squadra non deve specchiarsi nel bello stile ma cercare con foga il gol, problema atavico di questo Milan. La richiesta di Gattuso è essenziale: «Non voglio vedere passi...