Gattuso chiede un Milan cinico: «L'esempio è Cutrone»

LA SFIDA DI FIRENZEDa un Donnarumma all'altro: Gigio è pronto a riprendersi i pali del Milan nel mezzogiorno e mezzo di fuoco di Firenze, dopo che il fratello maggiore Antonio li ha difesi degnamente nel derby più incredibile vinto dai rossoneri, con il terzo portiere in campo e con il gol-partita del centravanti fatto in casa, Patrick Cutrone, pronto alla conferma questa volta da titolare. L'ex di turno Nikola Kalinic, uscito malconcio dal derby, non è stato infatti convocato così come Ignazio Abate. Le assenze sono il prezzo di una sfida...