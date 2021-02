L'ALTRA SFIDA

NAPOLI Un calcio definitivo alla crisi. È quello che serve al Napoli stasera (diretta su Raiuno alle 20.45) al Diego Armando Maradona contro l'Atalanta. La semifinale d'andata di Coppa Italia vale tanto soprattutto per Rino Gattuso, protagonista di uno scontro a distanza con Aurelio De Laurentiis, al termine della vittoria contro il Parma: «Sono deluso», ha detto Ringhio in riferimento alle voci dei tanti allenatori, contattati dal presidente dopo il brutto ko del Bentegodi contro il Verona. De Laurentiis non ha replicato, ha ribadito la sua fiducia alla squadra e all'allenatore. Dall'altra parte c'è un'Atalanta a caccia di rivincite per cancellare il ko in campionato (4-1). Gasperini vuole anche archiviare la sconfitta interna contro la Lazio: «Non ci stiamo pensando, si gioca ogni tre giorni e siamo concentrati all'appuntamento contro il Napoli. Affrontiamo una squadra forte. In campionato abbiamo incassato una brutta sconfitta e quindi c'è la voglia di cancellarla con una prestazione positiva». Il Napoli si presenterà con un modulo nuovo di zecca: il 3-4-3.

Paquale Tina

Le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-3): 25. Ospina; 19. Maksimovic, 44. Manolas, 26. Koulibaly; 22. Di Lorenzo, 5. Bakayoko, 20. Zielinski, 6. Rui; 21. Politano, 11. Lozano, 24. Insigne. All.: Gattuso.

ATALANTA (3-4-1-2): 95. Gollini; 2. Toloi, 13. Caldara, 19. Djimsiti; 3. Maehle, 15. de Roon, 11. Freuler, 8. Gosens; 32. Pessina, 72. Ilicic, 91. Zapata. All.: Gasperini.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Tv: diretta Raiuno 20.45.

