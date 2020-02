Tornano i galacticos e Gattuso si sente più tranquillo nel coltivare l'obiettivo di centrare almeno l'Europa League (e la Coppa Italia) . A Genova stasera alle 20.45 contro la Sampdoria il Napoli ritrova tutti assieme Koulibaly, Mertens, Allan e Maksimovic e l'allenatore, forte anche del contributo che potranno dare i nuovi arrivati con il mercato di gennaio, ha una serie di soluzioni con le quali non aveva mai potuto confrontarsi, causa i ripetuti infortuni. «Con la Samp - dice l'allenatore - ci aspetta una battaglia, se pensiamo di giocare di fioretto dopo aver battuto la Juve sbagliamo tutto. Con Ranieri la Samp è diventata una squadra da prime posizioni, sa difendere bene, lascia pochi spazi. Sono preoccupato, affronto un grande allenatore, un marpione che me la può incartare. Per è noi fondamentale questa gara - prosegue Gattuso - Ho detto per la prima volta ai giocatori di guardare anche la classifica, l'obiettivo resta di arrivare più in alto possibile ma sapendo che non esiste essere favoriti: le prossime sei partite sono difficili, perché se non ci stai con la testa perdi anche con la Beretti e la Primavera».

