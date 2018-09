Gattuso aspetta i gol di Higuain: «È un leader»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRASFERTAMILANO Dopo due settimane a ranghi ridotti per le nazionali, Rino Gattuso ha davanti a sé 7 partite in 21 giorni per capire di che pasta è fatto il suo Milan. Sperando che Gonzalo Higuain si sblocchi il prima possibile e attendendo che Mattia Caldara prenda le misure con la difesa a quattro. L'allenatore rossonero, però, è preoccupato soprattutto di iniziare il tour de force con il piede giusto a Cagliari. La voglia di gol di Higuain «si tocca con mano - ha assicurato Gattuso -. Nell'amichevole con la Pro Piacenza ha avuti 4-5...