Gattuso amaro: «Creiamo tanto ma facciamo solo il solletico»

MILANO «Creiamo tanto ma facciamo il solletico agli avversari». Rino Gattuso sintetizza così le difficoltà del suo Milan che comunque è riuscito a superare il Crotone nella prima partita del 2018, a ridosso della settimana di sosta obbligata, che l'allenatore avrebbe voluto trascorrere in una località al caldo con i giocatori e le loro famiglie.«Io da calciatore la parola riposo non sapevo nemmeno cosa fosse. Arrivavo agli ultimi 2-3 mesi che non ne avevo più. Mi sarebbe piaciuto stare insieme, ma i giocatori avevano già organizzato e...