LE ALTRE PARTITEIl Napoli espugna il Franchi e si riporta in zona Champions con 76 punti, uno in più della Juve. 2-0 il risultato finale contro una Fiorentina già salva: i gol sono arrivati nella ripresa con Insigne pronto a ribattere in porta un rigore respinto da Terracciano e assegnato dal Var dopo tre minuti per una trattenuta di Milenkovic su Rrahmani, e grazie ad un'autorete di Venuti.Per Gattuso si è trattato dell'undicesima...