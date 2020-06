Il rugby è primo sport mondiale ad avere ripreso a giocare con il pubblico sugli spalti. E vista la grande voglia di spettacolo e agonismo, dopo tre mesi di stop, è anche quello a centrare il primo tutto esaurito ad una partita.

I due primati spettano alla Nuova Zelanda. Paese Covid-free da tre settimane, dove l'emergenza sanitaria è stata più contenuta che in Europa. Nel week-end è partito l'Aotearoa Super Rugby, torneo in dieci giornate fra le cinque franchigie neozelandesi che sostituisce quello con le squadre di Australia (il 3 luglio partirà un torneo analogo), Sudafrica, Giappone e Argentina sospeso in marzo per la chiusura delle frontiere.

La prima storica partita dell'era post Covid si è giocata a Dunedin, davanti a circa 20mila spettatori. È è finita 28-27 per i padroni di casa Otago Highlanders contro i Waikato Chiefs. Protagonista del drop decisivo allo scadere Bryn Gatland (nella foto), figlio d'arte di Warren Gatland. Ex ct del Galles, ora allenatore proprio dei Chiefs. Una vicenda famigliare che arricchisce ancora più la storica sfida.

La seconda gara si è giocata a Auckland dove i Blues padroni di casa hanno regolato 30-20 i Wellington Hurricanes davanti a 43 mila spettatori. Il tutto esaurito per l'Eden Park, la cui capienza è ridotta nelle sfide di club rispetto ai 50 mila di quanto giocano gli All Blacks. Un pubblico comunque record. In una gara di Super Rugby non succedeva dal 2005, quando la leggenda Tana Umaga (stavolta portatore d'acquad di lusso a bordo campo con Dan Carter) aveva giocato la 100ª gara in maglia dei Blues.

