QUI NERAZZURRI

BERGAMO L'Atalanta si presenta davanti del Milan per difendere il secondo posto dall'Inter. Per Gian Piero Gasperini, squalificato dopo la lite con Mihajlovic e sostituito in panchina dal vice Tullio Gritti, un match quasi in contemporanea col Psg, ovvero con i prossimi rivali nei quarti di Lisbona (12 agosto) in Champions League, impegnati nella finale di Coppa di Francia col Saint Etienne.

«I rossoneri sono forse la squadra più in forma del momento, quindi è un test importante anche in ottica Final Eight. Oltretutto in uno stadio prestigioso in cui ci sentiamo a casa per averci giocato la coppa quest'anno - dice l'allenatore nerazzurro -. Il Psg lo conoscevamo già prima: ha giocatori tra i migliori al mondo e sono anni che domina in Francia. Forse c'è stata euforia da parte di qualcuno per il sorteggio: l'affronteremo comunque con le nostre armi cercando l'impresa».

SECONDO POSTO

A meno tre dal gong del campionato, dunque, c'è una posizione da difendere, magari con una tiratina d'orecchi fra le righe al rivale interista Antonio Conte: «Per chi lotta per lo scudetto, magari, arrivare secondi significa essere i primi fra i perdenti, ma per noi che al massimo eravamo arrivati terzi nel 2019 sarebbe un grandissimo risultato - argomenta Gasperini -. In una settimana si chiude il campionato e si comincia dai rossoneri, una sfida da grande stimolo e l'avversario più difficile del momento».

Djimsiti (alluce destro), Palomino (crampi alla gamba destra) e Zapata (botta al piede destro), nonostante un solo allenamento a pieno regime ieri pomeriggio, sembrano pronti: «Col Bologna abbiamo sofferto alcune contusioni, ma credo siano recuperate». Rientra Hateboer dalla squalifica e si riprenderà la destra con Castagne o Gosens sull'altro lato; vicini alla conferma De Roon e Freuler in mezzo, mentre dalla trequarti all'attacco si contenderanno tre maglie Pasalic, Malinovskyi, Gomez, Zapata e Muriel, match winner contro gli emiliani da cambio in corsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA