BERGAMO «È una stagione affascinante e tirata, pure a gennaio si gioca ogni tre giorni. Abbiamo le pile cariche per il 2021: sarà importante la mentalità, da subito». Parola di Gian Piero Gasperini, che digerisce bene il divorzio dell'Atalanta dal Papu Gomez, allenatosi a orari differenziati nell'ultima settimana. «Sicuramente non è un ingombro, abbiamo due partite in breve tempo da preparare e tanti obiettivi da aggredire: la Coppa Italia col Cagliari, il recupero di Udine, la Champions League da fine febbraio - dice il tecnico -. A Bologna la squadra c'è stata: siamo stati raggiunti sul 2-2 da calcio d'angolo. Si riparte dal Sassuolo, siamo pronti a un nuovo tour de force».

Oggi a Bergamo la Dea affronta i neroverdi, le stanno davanti in classifica (26 a 22), battuti in otto degli ultimi nove scontri diretti: «A Bologna abbiamo dominato, poi ci sta la reazione dell'avversario. Forse ci siamo piaciuti un po' troppo e non siamo stati concreti», dice il tecnico nerazzurro. Poco spazio al turnover, anche se Gasp respira abbondanza davanti: «Ilicic non ha limiti da porsi. Sa essere determinante: nel suo ruolo, in cui abbiamo molti più ricambi, per fare la differenza la condizione è fondamentale - aggiunge -. Tra lui, Muriel, Zapata e Miranchuk anche uno spezzone può essere decisivo. Muriel, quando entra, lo è anche più di Zapata. Gli ho tolto minutaggio per provare altre situazioni, l'ho un po' penalizzato. Aleksey deve inserirsi, ha un ruolo da scoprire e qualità».

