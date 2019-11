Gasperini chiede un punto per restare in corsa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO A caccia di un miracolo, ovvero ottenere almeno un punto contro il Manchester City per restare vivi, senza però snaturare la propria filosofia di gioco. È la ambiziosa richiesta di Gian Piero Gasperini all'Atalanta, ancora a quota zero nel girone e impegnata stasera nella sfida più affascinante e complessa del girone di Champions, come testimoniato dalla secca «manita» subita dell'Ethiad Stadium.«Con un risultato positivo - la carica di Gasperini, che ha annunciato però le defezioni di Zapata e Goosens - resteremmo in corsa, per...