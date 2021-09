Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(d.p.) Dopo tante stagioni in serie A, è di fatto iniziata la rifondazione per l'Antenore Plebiscito maschile. Una settimana fa la società aveva rinunciato al ripescaggio in A2; ieri è arrivato anche l'addio di Gianluca Garibaldi, coach delle due ultime stagioni, che lascia per ragioni familiari. Due annate non particolarmente fortunate, segnate soprattutto dal Covid: il campionato di serie B iniziato con una sequenza di vittorie e poi...