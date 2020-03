CONEGLIANO (l.a.)La pallavolo femminile si ferma a tre ore dalle partite della domenica. La decima giornata di ritorno di serie A1 ha visto disputarsi solo l'anticipo tra Conegliano e Brescia in un Palaverde deserto. A porte chiuse dovevano giocarsi anche le sei partite di ieri alle 17, ma intorno alle 14 la Lega femminile ha comunicato il rinvio «per senso di responsabilità verso atlete e staff. Dispiace ha detto il presidente del consorzio dei club Mauro Fabris che autorità politiche e sportive abbiano generato una situazione non chiara che ha causato caos e paure». Sulla stessa linea si pone il presidente dell'Imoco Conegliano Piero Garbellotto, che oggi parteciperà alla riunione del consiglio d'amministrazione della Legadonne che deciderà come affrontare l'ultima parte della stagione. «Quando il mare è in tempesta i capitani devono avere il coraggio di tenere la barra a dritta. Credo afferma Garbellotto che il governo si sia espresso chiaramente scrivendo nel decreto che si può giocare a porte chiuse. Ieri però hanno creato non poca confusione le uscite del ministro Spadafora, difficilmente raggiungibile quando volevamo capire le indicazioni da osservare riguardo al rientro nelle zone rosse. Credo che ieri abbiamo vissuto l'8 settembre dello sport vista l'incredibile confusione che c'è stata nel basket, nel calcio e nella pallavolo. Ciò che importa è avere chiarezza da parte del governo, del Coni e della Fipav, che non abbiamo sentito, su cosa fare. E invece abbiamo fatto una figuraccia a livello europeo per una mancanza di indicazioni chiare e certe» tuona Garbellotto. Già venerdì le atlete dell'Imoco avevano chiesto di non fermare la pallavolo.

