LA FORMULA

MILANO Uefa ed Eca avrebbero raggiunto un accordo per programmare le fasi finali delle coppe europee per agosto. Un progetto che darebbe la precedenza ai campionati nazionali e che, secondo quanto riporta Cadena Ser, consentirebbe di concludere Champions ed Europa League nel giro di due settimane senza creare problemi di pianificazione a settembre per la stagione 2020/21. Le partite dovrebbero essere giocate in campo neutro, senza pubblico e in gara secca. Invece, per quanto riguarda i campionati, in Europa si sta cercando di esaudire le richieste dell'Uefa. In Germania sono quelli messi un po' meglio, anche perché già alcuni club della Bundesliga sono al lavoro, seppur in piccoli gruppi. Le date di ripartenza sono due: o il weekend del 2-3 maggio o quello successivo del 9-10 maggio. La seconda ipotesi è, al momento, quella più credibile. Tre, invece, le date prese in considerazione dalla Liga per la ripartenza. Da ricordare, però, che la Spagna è il paese europeo più colpito dal coronavirus e il secondo al mondo, dopo gli Stati Uniti. Inizialmente la Liga spagnola aveva previsto come data di inizio quella del 6 maggio, ora irrealizzabile. Così restano quella del 6 giugno (ipotesi ottimistica) e del 28 giugno (ipotesi più plausibile).

DUBBI SULLE DATE

Per quanto riguarda l'Inghilterra, in Premier qualche settimana fa si parlava di ricominciare a inizio maggio. Un'ipotesi insostenibile, in quanto nel Regno Unito la situazione è tra le più caotiche in Europa. A questo punto la Premier potrebbe essere tra gli ultimi campionati a ripartire. Infine, la Francia. La Ligue 1 non ha ancora stilato un calendario e per ora non c'è uno scenario di massima visto che l'obiettivo iniziale di chiudere la stagione entro il 15 giugno è difficilmente realizzabile. Anche le squadre francesi al momento non stanno spingendo per la ripresa degli allenamenti. Inoltre, la situazione è resa ancora più complicata dalla battaglia tra la Lega francese e Canal Plus che ha sospeso i pagamenti durante la fase di pausa del campionato.

