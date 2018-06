Gara 1, Milano mette in riga Trento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(ld) I canestri di Goudelock, il predominio fisico di Tarczewski e Gudaitis in area, la sapienza di Micov: Milano apre la finale-scudetto dominando gara1 contro Trento (98-85) in 40' senza storia. Svuotata di energie dalla semifinale contro Venezia, la Dolomiti Energia priva dell'infortunato Flaccadori non entra in partita, non mostrando mai l'intensità e la fisicità che l'hanno portata fino alla serie-scudetto. Virtù che dovrà ritrovare in fretta dato che domani si rigiocherà a Milano, nel secondo atto di una serie al meglio delle sette...