CICLISMO

La conferma di Filippo Ganna, la sorpresa di Elisa Longo Borghini: sono loro le due maglie tricolori a cronometro assegnate a Cittadella nella prima giornata dei campionati italiani che domani si concluderanno con la gara elite uomini in linea, che infiammerà il circuito della Rosina, sempre con partenza da Bassano e arrivo a Cittadella.

SALITA INSIDIOSA

Per Ganna, campione uscente e quattro volte iridato nell'inseguimento, si tratta di una conferma attesa, ma non scontata: «All'inizio la salita della Rosina non è stata l'ideale per le mie gambe - ammette a fine gara il campione piemontese - Però volevo farcela e ce l'ho fatta. Sono contento perchè riconfermarsi non è mai facile, ma quando ci riesci è molto bello e per questo sono contento». Ganna ha chiuso in 45 minuti tondi (e 26 centesimi) i 38.4 chilometri di tracciato, con circa cinquanta secondi di vantaggio sul friulano Alessandro De Marchi e un minuto e mezzo su Edoardo Affini. Un vantaggio maturato nella seconda parte di gara, dopo che al primo rilevamento di Marostica De Marchi si trovava a un solo secondo dal campione in carica. Al secondo intertempo a Tezze sul Brenta i secondi di differenza tra i due leader erano già diventati 44 e nell'ultimo tratto Ganna ha potuto così controllare andando a vestire di nuovo la maglia tricolore. Ora, in questa strana e particolare stagione dalla programmazione imprevedibile, il neo campione si focalizzerà sull'obiettivo più prossimo: «Adesso farò la Tirreno Adriatico, dal 7 al 14 settembre, poi vedremo» conclude Ganna. Se non vedere Filippo Ganna sul gradino più alto del podio sarebbe stata un'autentica sorpresa, meno prevedibile senza dubbio la vittoria di Elisa Longo Borghini nella gara femminile, che pur è al quarto titolo italiano di specialità.

PODIO DONNE

Sul podio anche Vittoria Busi e Vittoria Guazzini, tutte in meno di un minuto (dieci secondi alla fine lo svantaggio per Busi, seconda, quaranta per Guazzini). «Era un percorso che non mi si addice troppo, da specialiste - spiega la vincitrice - Sapevo che avrei dovuto partire forte per guadagnare sulle specialiste nel primo tratto, quello più mosso. Ci ho provato e mi è andata bene. Sono davvero contenta di aver vinto questo titolo italiano».

Massimo Zilio

ARRIVO Elite Uomini: 1. Filippo Ganna 45'0026, 2. Alessandro De Marchi 45'5085, 3. Edoardo Affini 46'3151, 4. Manuele Boaro 47'1193, 5. Matteo Sobrero 47'1862. Elite donne: 1. Elisa Longo Borghini 44'5955 (media 46.94), 2. Vittoria Bussi 45'0944, 3. Vittoria Guazzini 45'3892.

