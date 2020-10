CICLISMO

È il numero uno al mondo a cronometro, ma anche in salita Filippo Ganna viaggia che è un piacere. Il maggior talento espresso negli ultimi anni dal ciclismo italiano dà nuovamente spettacolo e dopo la vittoria nella cronometro iniziale a Palermo e i due giorni in maglia rosa, il 24enne piemontese entusiasma nella tappa che da Mileto ha portato dopo 225 km a Camigliatello Silano. Una vera e propria impresa la sua, considerando che è rimasto in fuga per 178 km (oltre cinque ore). Inizialmente nel gruppetto di testa c'erano otto corridori, compreso il veronese Edoardo Zardini, che si è tolto la soddisfazione di transitare per primo nei due GpM di terza categoria. Cinque minuti il vantaggio massimo raggiunto.

Il momento decisivo della sesta tappa arriva lungo la salita al Valico di Montescuro, con Ganna che ai -5 km dallo scollinamento allunga, non dando possibilità a Zardini e all'altro compagno di fuga Carretero di rispondere (verranno poi entrambi ripresi dal gruppo). Mentre dietro il vicentino Gianluca Brambilla fa l'andatura per il capitano Vincenzo Nibali, Ganna continua ad andare forte, disegnano le curve in discesa nonostante l'asfalto viscido per la pioggia e chiudendo con oltre mezzo minuto di vantaggio su tutti i migliori della classifica generale, unica eccezione l'ecuadoriano Caicedo, secondo alla partenza e giunto al traguardo a sedici minuti e mezzo, mentre la maglia rosa Joao Almeida, dopo i 2 di abbuono ottenuti ieri, ne guadagna altri 4 chiudendo terzo alle spalle dell'austriaco Konrad.

TALENTI

Da capire fino a quando il giovanissimo portoghese riuscirà a mantenere il comando, di certo si tratta di un talento vero; ora guida la classifica generale con 43 su Bilbao, lo spagnolo guidato dall'ammiraglia della Bahrain-McLaren dal ds Franco Pellizotti, mentre Nibali è quinto a 1'01. Ma, ci perdonerà Almeida, il protagonista assoluto ieri è stato Ganna, ritrovatosi in fuga quasi per caso: «In effetti dovevo lavorare per il mio compagno Puccio, con il quale sono andato in fuga - racconta il dominatore della prova contro il tempo ai Mondiali di Imola, al primo successo in una corsa in linea e leader della classifica degli scalatori -. Sul finale mi scattavano in faccia e nei tratti più impegnativi della salita non potevo replicare. Però ho mantenuto la calma e, al momento giusto, ho dato il via ad una cronometro individuale, arrivando fino al traguardo. Sono felice per me e per la squadra: ce lo meritiamo dopo il ritiro di Thomas, che martedì mi aveva esortato ad andare in fuga. In sostanza - conclude sorridendo Ganna - ho solo rispettato gli ordini del capitano».

Oggi il Giro lascia la Calabria e arriva in Basilicata con la Castrovillari-Matera di 188 km, tappa inizialmente mossa e articolata all'interno del Parco Nazionale del Pollino. Superato il Lago di Monte Cotugno si entra nella parte pianeggiante del tracciato, mentre il finale prevede brevi saliscendi che portano ai piccoli strappi dell'arrivo. Gli ultimi 800 metri propongono un rettilineo in leggera salita.

ORDINE DI ARRIVO - 1) Filippo Ganna in 5h59'17; 2) Patrick Konrad a 34; 3) Joao Almeida s.t.; 4) Wilko Kelderman s.t.; 5) Lucas Hamilton s.t.

CLASSIFICA GENERALE - 1) Joao Almeida in 17h06'23; 2) Pello Bilbao a 43; 3) Wilko kelderman a 48; 5) Vincenzo Nibali a 1'01.

Bruno Tavosanis

