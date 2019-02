Gambe pesanti e difesa falcidiata: Juve in emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FOCUS«Non è una serata da dimenticare. È una serata da ricordare, spesso, per evitare che ricapiti». Il tweet di Allegri riassume con efficacia la serataccia di Bergamo, prima sconfitta «italiana» in questa stagione della Juventus che in precedenza aveva perso solo 2 gare di Champions contro Manchester United e Young Boys. A differenza degli altri due, quello subito dall'Atalanta non è stato un ko indolore perché ha significato l'eliminazione dalla Coppa Italia (che i bianconeri detenevano da 4 anni) e il conseguente addio al triplete....