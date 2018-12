Gallinari show, record stagionale (32)

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Buona sorte, ma non soltanto. Al fattore fortuna che aveva citato due giorni fa nell'intervista a Il Gazzettino spiegando che finalmente è rimasto lontano dagli infortuni - Danilo Gallinari (foto) sta aggiungendo la propria immensa classe. Giovedì notte l'azzurro ha firmato il record stagionale di punti, con i 32 messi a segno nel successo dei suoi Los Angeles Clippers contro Dallas per 125-121. Un bel modo per avvicinare la sfida odierna, trasmessa su SkySport alle 23 ora italiana contro Denver, capolista dell'Ovest nonché la squadra di...