UDINE Brutta, inguardabile per larghi tratti, l'Udinese perde in casa con lo Spezia: 2-0 per i liguri. Vittoria più che meritata, che ha premiato chi ha giocato al calcio. Oltretutto gli spezzini negli ultimi 25' hanno lottato in dieci per l'espulsione di Terzi per doppia ammonizione , sino a quel momento il migliore di tutti. I bianconeri invece non sono pervenuti. D'accordo, Gotti doveva fare i conti con troppi infortunati, oltretutto quasi tutti centrocampisti, ma questo rappresenta solo un fragile alibi perché la squadra doveva almeno evidenziare il cuore; doveva indossare la tuta dell'operaio. Nulla di ciò, l'Udinese nel primo tempo non è esistita, nella seconda parte si è resa pericolosa in un paio di occasioni sfruttando la superiorità numerica.

Pronti via e le cose sembrano mettersi male per i bianconeri che dopo appena 92 subiscono il gol, un rasoterra di Ricci dal limite dopo aver raccolto una respinta corta di Palumbo su cross da destra di Verde. Il Var interviene ravvisando un fuorigioco di Verde. Lo Spezia comunque non si è perso d'animo, ha aggredito alto, ha recuperato palloni in mezzo, ha creato buone trame pur senza trovare il guizzo vincente. L'Udinese per contro è parsa stonata, De Paul ha provato a inventare, ma ha trovato scarsa collaborazione, l'imprecisione l'ha fatta da padrona in casa friulana e lo Spezia non ha corso seri pericoli, si è sempre dimostrato di una spanna superiore come organizzazione e per la qualità del gioco. A dire il vero al 24' Zoet ha provato ad aiutare l'Udinese: su cross da sinistra di Samir non ha bloccato in presa alta, il pallone è finito sul destro di Okaka che ha sparacchiato alto. Lui e Lasagna sono stati facilmente disinnescati nei loro tentativi. La superiorità dei liguri è stata premiata al 29' con un gol bello, regolarissimo stavolta: sulla sinistra Gyasi si libera troppo facilmente di Becao, crossa al centro per il libero Galabinov che di testa spiazza Musso. L' Udinese cerca di reagire, ma fa confusione, sulle corsie è praticamente inesistente, De Paul trova un po' di collaborazione in Coulibay, ma in avanti Okaka e Lasagna sono subito neutralizzati. Al 43' però, ecco che De Paul estrae dal cilindro la magia, un lancio splendido che taglia tutta la difesa ligure, Lasagna si presenta solo davanti a Zoet, ma al momento di concludere Chabot in recupero è bravissimo a respingere. Poi cala il sipario di un primo tempo decisamente negativo per i bianconeri. Forse il solo De Paul si è salvato.

ERRORE DI LASAGNA

Nella ripresa l' Udinese sembra più tonica, entra anche Forestieri per Palumbo. Poi quando deve abbandonare per infortunio il portiere spezzino Zoet, Gotti ne approfitta per mandare in campo Ouwejan e Nestorovski. Lasagna pochi secondi dopo ha la palla buona, solo davanti a Rafael si fa parare la conclusione. Poi Terzi si fa ammonire per la seconda volta per fallo su Forestieri e viene espulso. Italiano manda subito in campo tre forze fresche Pobega, Farias, Erlic. L'Udinese spinge, ma lo Spezia tiene senza particolari difficoltà e al 50' Galabinov su lancio lungo di Rafael segna la seconda rete.

Guido Gomirato

