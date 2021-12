FUTSAL

MANZANO La New Team Lignano spegne i sogni del neonato Naonis Futsal di conquistare la sua prima storica finale. Sarà quindi Tarcento-New Team Lignano la finale della Coppa Italia di calcio a 5 del Fvg, in programma oggi al Villaggio Bella Italia di Lignano Sabbiadoro. Senza storia le due semifinali che si sono giocate martedi sera a Manzano, che hanno visto il dominio di Tarcento e Lignano nei i confronti di Udinese Futsal e Naonis Futsal. Nella prima semifinale, giocata alle 19.30, il Tarcento ha regolato 6-1 l'Udinese, grazie a una doppietta di Collevati e alle reti di Kikelj, Laharnar, Fabro e ancora Kikekj. A referto, per l'Udinese, De Bernando. La New Team Lignano batte il Naonis con un eloquente 9-3, bissando il successo ottenuto in campionato per 3-2 in rimonta. Per i ragazzi di mister Bovolenta partita sotto tono già dalle prime battute. Sotto di 3-0 dopo pochi minuti i ramarri non hanno trovato la reazione giusta al cospetto di una squadra come il Lignano, costruita con obiettivi ben diversi da quelli dei pordenonesi e che ha messo in campo tutta la sua esperienza. Dopo una prima frazione di gioco chiusa sul 6-0, nella ripresa i neroverdi hanno avuto una timida reazione, realizzando 3 reti con Baldo, Naibo e Zanchetta. Per il Lignano in rete Tafa (2), Sosa (2), Cobo (2), Alvarito (2) e Imazio. Una sconfitta che servirà sicuramente a questo giovane gruppo per crescere e che non cancella quanto è stato fatto di buono in questi primi mesi di lavoro. New Team Lignano: Vitale, Pitta, Contin, Cobo Doello, Bivi, Bearzi, Faraon, Sosa Lopez, Imazio, Perez Malia Alvaro, Cimmino, Tafa. All. Criscuolo. Futsal Naonis: Turkez, Purgic, Zanchetta, Rosset, Naibo, Lazic, Borsatti, Dolfo, Moras, Measso, Baldo, Omerovic. All. Bovolenta.

